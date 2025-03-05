СМИ: Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского

Президент США Дональд Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов украинского лидера Владимира Зеленского о сожалении из-за ссоры в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Times.

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Выступая перед обеими палатами Конгресса глава Белого дома заявил, что получил от Зеленского послание о готовности к мирным переговорам и подписанию сделки по добыче полезных ископаемых.

Несмотря на это, решения о возобновлении поставок оружия от Трампа не последовало.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины не писал писем Трампу, который «говорил о посте в соцсети», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАДональд Трамп

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