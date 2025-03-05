СМИ: Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского

Выступая перед обеими палатами Конгресса глава Белого дома заявил, что получил от Зеленского послание о готовности к мирным переговорам и подписанию сделки по добыче полезных ископаемых.

Несмотря на это, решения о возобновлении поставок оружия от Трампа не последовало.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины не писал писем Трампу, который «говорил о посте в соцсети», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

