СМИ: Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского
Президент США Дональд Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов украинского лидера Владимира Зеленского о сожалении из-за ссоры в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Times.
Выступая перед обеими палатами Конгресса глава Белого дома заявил, что получил от Зеленского послание о готовности к мирным переговорам и подписанию сделки по добыче полезных ископаемых.
Несмотря на это, решения о возобновлении поставок оружия от Трампа не последовало.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины не писал писем Трампу, который «говорил о посте в соцсети», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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