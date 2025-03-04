Песков: Прекращение военной помощи от США подтолкнет Украину к мирным переговорам

Остановка военной помощи Украине со стороны США может подтолкнуть к мирным переговорам киевские власти. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Песков заявил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины

Официальный представитель Кремля также назвал решение США лучшим вкладом в дело мира, подчеркнув, что Россия поддерживает любые усилия по разрешению российско-украинского конфликта. Песков добавил, что детали решения американских властей «еще предстоит узнать».

Ранее Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно обсуждают тему Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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