Песков: Прекращение военной помощи от США подтолкнет Украину к мирным переговорам
Остановка военной помощи Украине со стороны США может подтолкнуть к мирным переговорам киевские власти. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.
Официальный представитель Кремля также назвал решение США лучшим вкладом в дело мира, подчеркнув, что Россия поддерживает любые усилия по разрешению российско-украинского конфликта. Песков добавил, что детали решения американских властей «еще предстоит узнать».
Ранее Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно обсуждают тему Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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