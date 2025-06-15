СМИ: Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана

В последние дни президент США Дональд Трамп наложил вето на израильский план по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.

Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР и его зам

Один из источников Рейтер заявил, что на данный момент речь о преследовании высшего политического руководства Ирана не ведётся.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Тегеране убиты глава разведки Корпуса стражей Исламской революции и его заместитель.

По данным минздрав Ирана с момента начала атак Израиля по Ирану погибли как минимум 128 человек.

Напомним, конфликт между Иерусалимом и Тегераном обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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