СМИ: Минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек после ударов Израиля
Минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек в результате ударов Израиля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на иранское интернет-издание Etemad.
Etemad, в свою очередь, приводит данные министерства здравоохранения Ирана, согласно которым к полудню 14 июня в результате израильских атак погибли порядка 128 человек, а число раненых составило около 900. Среди пострадавших много мирных граждан.
Отдельно отмечается, что среди погибших — 40 женщин.
Ранее агентство Рейтер сообщило о гибели как минимум 14 иранских ученых-ядерщиков с момента начала атак Израиля 13 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru