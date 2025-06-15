СМИ: Минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек после ударов Израиля

Минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек в результате ударов Израиля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на иранское интернет-издание Etemad.

СМИ: По меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атак Израиля

Etemad, в свою очередь, приводит данные министерства здравоохранения Ирана, согласно которым к полудню 14 июня в результате израильских атак погибли порядка 128 человек, а число раненых составило около 900. Среди пострадавших много мирных граждан.

Отдельно отмечается, что среди погибших — 40 женщин.

Ранее агентство Рейтер сообщило о гибели как минимум 14 иранских ученых-ядерщиков с момента начала атак Израиля 13 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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