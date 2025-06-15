Нетаньяху: В Тегеране убиты глава разведки КСИР и его зам
В Тегеране убиты глава разведки Корпуса стражей Исламской революции и его заместитель. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox news.
«Только что мы убили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», - сказал Нетаньяху.
Нетаньяху добавил, что, согласно данным израильской разведки, Иран планировал передать хуситам ядерное оружие. По его словам, израильская армия уничтожила реактор в Исфахане, который был необходим для создания ядерного оружия. Помимо этого, он сообщил об уничтожении главного ядерного объекта в Натанзе.
Ранее минздрав Ирана сообщил о гибели как минимум 128 человек после ударов Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru