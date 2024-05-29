СМИ: Трамп может сделать Маска своим советником в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал с бизнесменом Илоном Маском возможность его участия в работе будущей администрации в качестве советника, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную позицию советника для главы Tesla, если предполагаемый республиканский кандидат вернется в Белый дом», — следует из публикации.

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Маск ранее заявил, что на предстоящих выборах будет голосовать за кандидата от республиканцев.

По данным СМИ, он недавно обсуждал с другими бизнесменами, как противостоять второму сроку президента Джо Байдена, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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