СМИ: Место саммита Путина и Трампа на Аляске выбрали из-за туристического сезона
Место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске было ограничено из-за пика туристического сезона, сообщает CNN. По данным телеканала, летом на Аляске мало доступных и одновременно оснащенных площадок, способных принять президентов России и США.
Организаторы пришли к выводу, что единственным подходящим вариантом является Анкоридж. Военная база Элмендорф-Ричардсон соответствовала всем требованиям для проведения исторического саммита.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.
Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам разрешили продавать невозвратные товары на Wildberries
- Производитель «Роллтона» и BigBon отверг обвинения в финансировании ВСУ
- «Договорились перед встречей»: Познер об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
- СМИ: Место саммита Путина и Трампа на Аляске выбрали из-за туристического сезона
- Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине по итогам саммита с Путиным
- ВСУ атаковали подстанцию в Курской области
- За счет чего кинопарк «Москино» навязывает конкуренцию «Мосфильму»
- СМИ: Зеленский обеспокоен переговорами Путина и Трампа на Аляске
- «Без лени и скидок»: В прокате появится криминальная комедия «Геля»
- Дмитриев рассказал, что РФ и США будут обсуждать на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru