СМИ: Место саммита Путина и Трампа на Аляске выбрали из-за туристического сезона

Место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске было ограничено из-за пика туристического сезона, сообщает CNN. По данным телеканала, летом на Аляске мало доступных и одновременно оснащенных площадок, способных принять президентов России и США.

Организаторы пришли к выводу, что единственным подходящим вариантом является Анкоридж. Военная база Элмендорф-Ричардсон соответствовала всем требованиям для проведения исторического саммита.

Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине по итогам саммита с Путиным

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

