СМИ: Титов может стать спецпредставителем Путина вместо Чубайса

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов может стать спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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22 июня 2022 года официально истек срок Титова на должности бизнес-омбудсмена, который он занимал с 2012 года, а затем с 2017 года. По закону, одно и то же лицо не может занимать пост уполномоченного более двух сроков подряд. При этом Титов сейчас де-факто продолжает исполнять функции омбудсмена.

Спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в 2020-2022 годах был Анатолий Чубайс. После начала военной операции на Украине он покинул Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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