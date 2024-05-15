СМИ: Титов может стать спецпредставителем Путина вместо Чубайса

22 июня 2022 года официально истек срок Титова на должности бизнес-омбудсмена, который он занимал с 2012 года, а затем с 2017 года. По закону, одно и то же лицо не может занимать пост уполномоченного более двух сроков подряд. При этом Титов сейчас де-факто продолжает исполнять функции омбудсмена.

Спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в 2020-2022 годах был Анатолий Чубайс. После начала военной операции на Украине он покинул Россию.

