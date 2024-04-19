Нечаев: «Новые люди» объединились с «Партией роста»
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил об объединении с «Партией роста». Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что решение о политическом объединении было единогласно принято участниками съезда «Новых людей».
Отмечается, что председатель «Партии роста» Борис Титов возглавит новый орган управления - федеральный политсовет, в задачи которого вошли проработка различных инициатив, взаимодействие с сторонними дружественными организациями.
«Федеральный политсовет - это орган, который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой», - указал Нечаев.
Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал «Радиоточке НСН», что партия «Новые люди» после объединения добавит к своему рейтингу 1-2%, что позволит новой политической силе «обойти» КПРФ И ЛДПР.
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