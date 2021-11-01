Лидер Судана оценил перспективы создания военной российской базы

Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной российской базы в стране. Об этом РИА Новости рассказал военный лидер страны, главнокомандующий Абдель Фаттах аль-Бурхан.

По его словам, у стран есть соглашение, которое будет реализовываться.

В ноябре 2020 года Москва договорилась с властями Хартума об использовании военно-морской базы в Судане в течение 5 лет.

25 октября в Судане произошёл путч. Свергнут президент Омар Башир, правительство распущено, в стране действует режим ЧП.

За революцией в Судане волнения пройдут и в других африканских странах, это лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.

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ФОТО: Twitter.com
ТЕГИ:Военная БазаСудан
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