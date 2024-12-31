СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
В Южной Корее суд выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Yonhap».
Его обвиняют в организации мятежа, злоупотреблении властью и в неконституционной попытке ввести военное положение. Отмечается, что ордер дает полномочия на задержание президента в течение 48 часов, его допрос, а также на проведение обыска в его резиденции. Это первый подобный случай в истории Южной Кореи в отношении отстраненного, но действующего лидера республики.
До этого Юн Сок Ёль трижды проигнорировал вызовы на допрос, поэтому пока так и не ясно, получится ли у правоохранителей исполнить ордер на задержание, так как раньше служба безопасности президента не позволила следователям войти в здание его офиса и официальную резиденцию якобы из-за соображений безопасности.
3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение из-за конфликта с оппозиционными партиями в парламенте. После этого на улицы Сеула вывели военную технику, а военные заблокировали здание парламента. Позже депутаты проголосовали за отмену военного положения, несмотря на запрет любой политической деятельности, действующий в его период. По Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, поэтому 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юн Сок Ёля.
Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН заявил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с самого начала своего срока стал «хромой уткой».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива
- МО: За 2024 год ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и в Курской области
- СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
- ГИБДД: Водителям необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году
- СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ
- МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами
- СМИ: В Киеве раздались взрывы
- В МВД назвали самую крупную переведенную мошенникам сумму за 2024 год
- В аэропорту Казани ввели план «Ковер»
- Суд признал законным заочный приговор иноагенту Панину за оправдание терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru