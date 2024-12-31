СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее суд выдал ордер на арест президента республики Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Yonhap».

Его обвиняют в организации мятежа, злоупотреблении властью и в неконституционной попытке ввести военное положение. Отмечается, что ордер дает полномочия на задержание президента в течение 48 часов, его допрос, а также на проведение обыска в его резиденции. Это первый подобный случай в истории Южной Кореи в отношении отстраненного, но действующего лидера республики.

До этого Юн Сок Ёль трижды проигнорировал вызовы на допрос, поэтому пока так и не ясно, получится ли у правоохранителей исполнить ордер на задержание, так как раньше служба безопасности президента не позволила следователям войти в здание его офиса и официальную резиденцию якобы из-за соображений безопасности.

Богатые традиции переворотов: Президенту Южной Кореи грозит импичмент за военное положение

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение из-за конфликта с оппозиционными партиями в парламенте. После этого на улицы Сеула вывели военную технику, а военные заблокировали здание парламента. Позже депутаты проголосовали за отмену военного положения, несмотря на запрет любой политической деятельности, действующий в его период. По Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, поэтому 4 декабря он отменил режим. В тот же день оппозиционные партии инициировали процедуру импичмента Юн Сок Ёля.

Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН заявил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль с самого начала своего срока стал «хромой уткой».

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ФОТО: РИА Новости
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