СМИ: страны G7 объявят ценовой предел для российской нефти 23 ноября

23 ноября США и их союзники по «Большой семерке» намерены объявить, о ценовом пределе для российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, США в частном порядке планируют озвучить его в преддверии предстоящей встречи послов ЕС.