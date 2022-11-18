СМИ: страны G7 объявят ценовой предел для российской нефти 23 ноября
23 ноября США и их союзники по «Большой семерке» намерены объявить, о ценовом пределе для российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, США в частном порядке планируют озвучить его в преддверии предстоящей встречи послов ЕС.
Как отмечается, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер.
Ранее экс-глава Минфина США Стивен Мнучин назвал введение потолка цен на нефть из России нелепой идеей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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