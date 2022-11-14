Глава ЕК заявила о готовности ЕС попытаться ввести потолок цен на нефть из России
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Bloomberg заявила, что Евросоюз (ЕС) готов попытаться ввести потолок цен на российскую нефть.
По её словам, для этого были подготовлены все необходимые политические инструменты.
«Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран», - цитирует её агентство.
Ранее президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил, что после принятия потолка цен и наступления эмбарго со стороны ЕС экспорт сырой нефти в 2023 году сократится на 6–8%, пишут «Известия».
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