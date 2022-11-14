Глава ЕК заявила о готовности ЕС попытаться ввести потолок цен на нефть из России

По её словам, для этого были подготовлены все необходимые политические инструменты.

«Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран», - цитирует её агентство.

Ранее президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил, что после принятия потолка цен и наступления эмбарго со стороны ЕС экспорт сырой нефти в 2023 году сократится на 6–8%, пишут «Известия».