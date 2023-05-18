СМИ: страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов

Встреча стран «Большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

В Еврокомиссии считают, что прежде, чем вводить санкции против алмазов, добытых в России, следует сначала научиться отслеживать их на мировом рынке.

Ранее Белый дом анонсировал новые санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

