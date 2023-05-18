СМИ: страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов

Государства группы семи обсудят на саммите в японской Хиросиме введение ограничений на продажу российских алмазов, сообщило агентство DPA.

МИД: Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям

Встреча стран «Большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

В Еврокомиссии считают, что прежде, чем вводить санкции против алмазов, добытых в России, следует сначала научиться отслеживать их на мировом рынке.

Ранее Белый дом анонсировал новые санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГК Алроса
ТЕГИ:ЕврокомиссияРоссияЯпонияСанкции Против России

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