СМИ: страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов
18 мая 202314:11
Государства группы семи обсудят на саммите в японской Хиросиме введение ограничений на продажу российских алмазов, сообщило агентство DPA.
Встреча стран «Большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.
В Еврокомиссии считают, что прежде, чем вводить санкции против алмазов, добытых в России, следует сначала научиться отслеживать их на мировом рынке.
Ранее Белый дом анонсировал новые санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что урожай в 2023 году должен быть достойным
- Российские ВС нанесли удары по крупным складам иностранного оружия на Украине
- СМИ: США склоняются к заморозке конфликта на Украине на многие годы
- Юморист Соколов назвал погибшего на СВО автора «Уральских пельменей» Истомина патриотом
- В Госдуме заявили о необходимости академотпуска для студентов-добровольцев
- Россияне стали пить больше шампанского и меньше водки
- Пашинян и Алиев встретятся в Москве при посредничестве Путина
- Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день»
- СМИ: страны G7 обсудят введение санкций на продажу российских алмазов
- Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru