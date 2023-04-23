СМИ: индийскую компанию лишили страховки за перевозку российской нефти

США лишили индийскую нефтяную компанию Gatik Ship Management страховки из-за перевозки российской нефти выше установленного потолка цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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По данным агентства, аннулированная страховка покрывала потери компании от разлива или столкновения. Bloomberg утверждает, что решение США нанесло удар по «теневому флоту» России.

Потолок цен на российскую нефть установлен на уровне $60 за баррель. Мера вступила в силу 5 декабря 2022 года.

Индийские власти потребовали от банков и трейдеров соблюдать введенный Западом потолок цен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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