СМИ: индийскую компанию лишили страховки за перевозку российской нефти
США лишили индийскую нефтяную компанию Gatik Ship Management страховки из-за перевозки российской нефти выше установленного потолка цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, аннулированная страховка покрывала потери компании от разлива или столкновения. Bloomberg утверждает, что решение США нанесло удар по «теневому флоту» России.
Потолок цен на российскую нефть установлен на уровне $60 за баррель. Мера вступила в силу 5 декабря 2022 года.
Индийские власти потребовали от банков и трейдеров соблюдать введенный Западом потолок цен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru