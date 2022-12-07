СМИ: Страны Евросоюза попросили скорректировать санкции против России
Ряд стран Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой скорректировать санкции против России с целью наладить экспорт российского продовольствия, сообщает Financial Times.
По данным издания, в списке обратившихся Германия, Франция и Нидерланды, а также Испания, Бельгия и Португалия. Власти этих государств считают, что действующие ограничения приводят к задержке жизненно важных поставок зерновых и удобрений из России в бедные страны.
Отмечается, что против антироссийских санкций Евросоюза также выступили некоторые страны Африки, столкнувшиеся с последствиями продовольственного кризиса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии, сообщает RT.
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