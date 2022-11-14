Премьер Британии обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Об этом политик заявил в своей статье для The Telegraph.
«Россия пытается задушить мировую экономику. <…> Мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России», — подчеркнул Сунак.
Британский премьер возложил на Москву ответственность за крах европейской экономики, отмечает телеканал «360». По словам Сунака, приостановка поставок газа спровоцировала энергетический кризис и рост цен на электричество, а попытка выйти из зерновой сделки — продовольственный кризис и подорожание продуктов.
Кроме того, Риши Сунак призвал избавиться от энергетической зависимости от России, пишет «Свободная пресса».
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