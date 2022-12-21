СМИ: США выделят Украине $1 млрд на военную помощь
Глава США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
«Настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — говорится в документе.
Как уточнил Блинкен, всего США выделят Украине $1,85 млрд, и которых $1 млрд пойдет на закупку вооружения, в том числе на средства ПВО, а $850 млн — на «помощь в области безопасности».
Ранее СМИ заявляли, что США передадут Украине ЗРК Patriot, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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