СМИ: США выделят Украине $1 млрд на военную помощь

Глава США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — говорится в документе.