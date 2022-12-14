СМИ: США введут санкции против Потанина и его супруги
США в ближайшее время объявят о введении санкций против российского предпринимателя Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
По данным издания, прежде всего, ограничения коснутся холдинга Потанина «Интеррос» и принадлежащего ему Росбанка.
При этом, как отмечается, санкции не затронут «Норникеля».
Кроме того, в Вашингтоне планируют внести в черный список супругу Потанина Екатерину.
Ранее Росбанк перешел «Интерросу» после ухода из России группы Societe Generale, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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