СМИ: США введут санкции против Потанина и его супруги

США в ближайшее время объявят о введении санкций против российского предпринимателя Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, прежде всего, ограничения коснутся холдинга Потанина «Интеррос» и принадлежащего ему Росбанка.

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При этом, как отмечается, санкции не затронут «Норникеля».

Кроме того, в Вашингтоне планируют внести в черный список супругу Потанина Екатерину.

Ранее Росбанк перешел «Интерросу» после ухода из России группы Societe Generale, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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