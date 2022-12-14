СМИ: США введут санкции против Потанина и его супруги

США в ближайшее время объявят о введении санкций против российского предпринимателя Владимира Потанина, а также некоторых его компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, прежде всего, ограничения коснутся холдинга Потанина «Интеррос» и принадлежащего ему Росбанка.