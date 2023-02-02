СМИ: США существенно скорректировали стратегию по Украине
Администрация американского президента Джо Байдена поменяла стратегию по Украине в целях оперативного разрешения конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По мнению обозревателя издания Хала Брендса, администрация Байдена увеличивает объемы помощи Киеву, рассчитывая на окончательное дипломатическое урегулирование конфликта и не боясь его эскалации.
Основными направлениями, по которым США скорректировали свою позицию, стали поставка Киеву более современного вооружения, более ясное изложение целей конфликта, которых добивается США, а также разрешение Украине атаковать российские объекты на территории Крыма.
Брендс отмечает, что США идет на это для того, чтобы с помощью угроз посадить Россию за стол переговоров с Украиной, поскольку США не желает, чтобы противостояние между Киевом и Москвой затянулось навсегда.
Однако журналист Bloomberg не уверен в успехе нового подхода. Он отметил, что обновление стратегии США — логичная попытка справиться с изменениями на фронте и разобраться, как военные победы подтолкнут стороны к урегулированию конфликта, но это не значит, что такая стратегия возымеет успех.
Ранее сообщалось о планах США выделить Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 млрд долларов, в который впервые войдут ракеты большей дальности. Об этом сообщило агентство НСН.
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