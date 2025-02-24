США, Венгрия и Израиль проголосовали против резолюции ООН по Украине
Генеральная Ассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию, в которой от России требуют вывести свои войска с территории Украины. В голосовании приняли участие 93 страны, 18 проголосовали против, а 65 воздержались.
Против документа высказались США, Венгрия и Израиль, а также несколько других стран, включая Беларусь, Буркина-Фасо, Эритрею и Нигер. Среди воздержавшихся оказались Аргентина, Индия, Китай и Саудовская Аравия.
Резолюция содержит призыв к России немедленно вывести войска с Украины и прекратить боевые действия, однако не затрагивает проблемы атак Киева по территории России или присутствие ВСУ в Курской области. Также в тексте не отражены вопросы самоопределения народов.
Поддержку резолюции оказали 93 государства, включая западных союзников Украины, а также Сербию и Турцию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru