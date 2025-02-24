США, Венгрия и Израиль проголосовали против резолюции ООН по Украине

Генеральная Ассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию, в которой от России требуют вывести свои войска с территории Украины. В голосовании приняли участие 93 страны, 18 проголосовали против, а 65 воздержались.

Против документа высказались США, Венгрия и Израиль, а также несколько других стран, включая Беларусь, Буркина-Фасо, Эритрею и Нигер. Среди воздержавшихся оказались Аргентина, Индия, Китай и Саудовская Аравия.