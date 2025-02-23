СМИ: В ООН сочли действия Вашингтона по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией
Дипломаты Европы в стенах ООН расценивают решение американских властей представить на голосование Генеральной Ассамблеи более нейтральную резолюцию по Украине как капитуляцию перед Россией, сообщает The Wall Street Journal.
21 февраля США попросили представителей Украины отозвать их резолюцию, однако был получен отказ. При этом чиновники из Франции и Великобритании предложили Вашингтону внести поправки в свой проект. США заявили отказом.
Ранее стало известно, что США впервые с начала военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru