СМИ: В ООН сочли действия Вашингтона по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

Дипломаты Европы в стенах ООН расценивают решение американских властей представить на голосование Генеральной Ассамблеи более нейтральную резолюцию по Украине как капитуляцию перед Россией, сообщает The Wall Street Journal.

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21 февраля США попросили представителей Украины отозвать их резолюцию, однако был получен отказ. При этом чиновники из Франции и Великобритании предложили Вашингтону внести поправки в свой проект. США заявили отказом.

Ранее стало известно, что США впервые с начала военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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