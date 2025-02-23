СМИ: В ООН сочли действия Вашингтона по резолюции по Украине капитуляцией перед Россией

21 февраля США попросили представителей Украины отозвать их резолюцию, однако был получен отказ. При этом чиновники из Франции и Великобритании предложили Вашингтону внести поправки в свой проект. США заявили отказом.

Ранее стало известно, что США впервые с начала военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

