По информации издания, в администрации Джо Байдена склоняются к долгосрочному перемирию с определением границ, которые признают, как в Киеве, так и в Москве.

При таком развитии событий обе страны не будут считаться проигравшими, что устраивает Запад, поддерживающий Украину.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США могут заставить Зеленского капитулировать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



