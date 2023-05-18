СМИ: США склоняются к заморозке конфликта на Украине на многие годы

В Белом доме рассматривают возможность заморозки конфликта на Украине на многие годы или десятилетия, сообщило Politico.

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По информации издания, в администрации Джо Байдена склоняются к долгосрочному перемирию с определением границ, которые признают, как в Киеве, так и в Москве.

При таком развитии событий обе страны не будут считаться проигравшими, что устраивает Запад, поддерживающий Украину.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США могут заставить Зеленского капитулировать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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