CNN: США могут ослабить санкции против России

Соединенные Штаты могут смягчить антироссийские санкции, сообщает CNN.

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По данным телеканала, Вашингтон рассматривает возможность «ограниченного снятия» санкций в рамках обмена заключенными с Москвой.

В Евросоюзе завершили работу над 11-м пакетом санкций против РФ. Об этом 8 мая заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

Министерство юстиции США 5 мая начало расследование в отношении криптобиржи Binance. Площадку заподозрили в помощи россиянам в обходе санкций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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