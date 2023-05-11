CNN: США могут ослабить санкции против России
11 мая 202323:26
Соединенные Штаты могут смягчить антироссийские санкции, сообщает CNN.
По данным телеканала, Вашингтон рассматривает возможность «ограниченного снятия» санкций в рамках обмена заключенными с Москвой.
В Евросоюзе завершили работу над 11-м пакетом санкций против РФ. Об этом 8 мая заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
Министерство юстиции США 5 мая начало расследование в отношении криптобиржи Binance. Площадку заподозрили в помощи россиянам в обходе санкций, передает «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru