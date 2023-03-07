СМИ: США рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Для Соединенных Штатов приоритетным кандидатом на пост главы Североатлантического альянса является председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.

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Президент США Джо Байден выступает за то, чтобы НАТО возглавила женщина, отмечает издание.

«По его мнению, фон дер Ляйен имеет подходящие для этой роли резюме и характеристики», - пишет la Repubblica.

Журналисты напомнили, что фон дер Ляйен возглавляла военное ведомство Германии. Ее назначение на пост генсека НАТО было бы идеальным для Вашингтона, сообщила газета.

О намерении возглавить Североатлантический альянс ранее заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, в настоящий момент НАТО крепче, чем когда либо, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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