Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении возглавить Североатлантический альянс, сообщают СМИ.

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В эфире одного из украинских телеканалов в четверг, 23 февраля, политик признался, что считает себя кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он назвал эту должность «хорошей и важной».

По его мнению, в настоящее время Североатлантический альянс крепче, чем когда-либо, отмечает RT.

Об уходе с поста британского премьера Джонсон объявил в июле 2022 года. С тех пор он не занимал официальных должностей.

О намерении уйти в отставку ранее объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, занимавший эту должность с октября 2014 года. Покинуть пост он намерен в сентябре 2023 года, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОБорис Джонсон
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