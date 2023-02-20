Столтенберг объявил о скорой отставке с поста генсека НАТО

Столтенберг уточнил, что покинет свой пост осенью 2023 года.

«Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с октября 2014 года. До этого он в течение 9 лет руководил правительством Норвегии.

Победа России в конфликте на Украине гораздо опаснее эскалации боевых действий, сказал ранее Столтенберг. Он заявил о неизменной позиции Североатлантического альянса в отношении Киева и поставок оружия ВСУ.

Риск начала новой мировой войны гораздо меньше, чем риск победы России, прокомментировал позицию генсека НАТО зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет НСН.

