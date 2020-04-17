СМИ: США предупредили НАТО о вспышке коронавируса еще в ноябре

Подчеркивается, что администрация Трампа этот прогноз фактически проигнорировала, однако уведомила об опасности Израиль и союзников по НАТО.



The Times of Israel отмечает, что израильские чиновники обсуждали полученную из США информацию. О коронавирусе якобы было в курсе и Министерство здравоохранения Израиля, однако ведомство «ничего не сделало».



Отметим, что президент США несколько дней назад обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в халатности из-за начали пандемии. В этой связи Вашингтон прекратил финансирование организации, передает ОТР.



На этом фоне Трамп объявил о поэтапной отмене ограничительных мер и режима всеобщей изоляции. Президент США заявил, что страна уже прошла пик по заболеваемости, сообщают «Дни.ру».

