СМИ: США предупредили НАТО о вспышке коронавируса еще в ноябре

Американская разведка предупредила партнеров по НАТО и Израиль о вспышке коронавируса в китайском Ухане еще в ноябре 2019 года. Об этом пишет The Times of Israel.

В свою очередь телеканал ABC ранее сообщал, что спецслужбы США предупредили Белый дом о предстоящей пандемии и ее катастрофических последствиях в конце осени прошлого года.

В окружении Трампа задумались о создании альтернативы ВОЗ

Подчеркивается, что администрация Трампа этот прогноз фактически проигнорировала, однако уведомила об опасности Израиль и союзников по НАТО.

The Times of Israel отмечает, что израильские чиновники обсуждали полученную из США информацию. О коронавирусе якобы было в курсе и Министерство здравоохранения Израиля, однако ведомство «ничего не сделало».

Отметим, что президент США несколько дней назад обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в халатности из-за начали пандемии. В этой связи Вашингтон прекратил финансирование организации, передает ОТР.

На этом фоне Трамп объявил о поэтапной отмене ограничительных мер и режима всеобщей изоляции. Президент США заявил, что страна уже прошла пик по заболеваемости, сообщают «Дни.ру».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НАТОСШАКоронавирус
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