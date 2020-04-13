В окружении Трампа задумались о создании альтернативы ВОЗ

В Белом доме рассматривают вариант создания организации, альтернативной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным издания Politico, новую глобальную медицинскую организацию могут создать на базе ЮНЭЙДС - объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД.

Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек

ЮНЭЙДС была создана в середине 90-х на волне недовольства тем, как ВОЗ противостояла проблеме распространения ВИЧ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на этой неделе сделает заявление относительно ВОЗ из-за пандемии коронавируса. Не исключено,что он объявит о приостановке финансирования организации, сообщает РИА ФАН.

Ранее президент США уже заявлял, что Вашингтон тратит на финансирование ВОЗ больше остальных стран, однако организация, по его словам, «сконцентрирована» на Китае.



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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
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