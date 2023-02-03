СМИ: США потребовали от Турции прекращения поставок в Россию ряда товаров
Вашингтон оказывает давление на Анкару с целью прекращения поставок в Россию ряда товаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, представители США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, которые, по их мнению, помогают Москве продолжать конфликт на Украине.
Как отмечается, с таким заявлением американская сторона обратилась к турецким коллегам в ходе встречи, которая прошла на этой неделе.
Ранее, как сообщала НСН, США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний.
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