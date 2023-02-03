Глава МВД Турции обвинил посла США в попытке «взбудоражить» страну
3 февраля 202314:01
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка «убрать грязные руки» от страны.
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3 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru