Глава МВД Турции обвинил посла США в попытке «взбудоражить» страну

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре Джеффа Флейка «убрать грязные руки» от страны.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ПолитикаПосолСШАТурция
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