СМИ: США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний
США оказывает давление на Турцию с целью, чтобы она не принимала и не обслуживала рейсы российских авиакомпаний на самолетах американского производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, высокопоставленные чиновники американской администрации уже пригрозили тюремными заключениями, штрафами, а также потерей экспортных привилегий за нарушение экспортного контроля.
По данным СМИ, в декабре 2022 года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер лично доносила до турецких коллег позицию Вашингтона.
Ранее Турция запретила полеты некоторых российских самолетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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