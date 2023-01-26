СМИ: США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний

Цифровизацию строительной отрасли Москвы планируют завершить в 2025 году Москвичи до конца года могут без штрафа легализовать перепланировку Около 350 пар планируют пожениться в Москве 23.02.2023 Полиция нашла хозяйку сбившего трех пешеходов в столице Porsche Cayenne Выставка «Репетиция весны» пройдёт в «Аптекарском огороде»