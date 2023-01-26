СМИ: США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний

США оказывает давление на Турцию с целью, чтобы она не принимала и не обслуживала рейсы российских авиакомпаний на самолетах американского производства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, высокопоставленные чиновники американской администрации уже пригрозили тюремными заключениями, штрафами, а также потерей экспортных привилегий за нарушение экспортного контроля.

По данным СМИ, в декабре 2022 года помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер лично доносила до турецких коллег позицию Вашингтона.

Ранее Турция запретила полеты некоторых российских самолетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРоссияСШАСамолеты
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