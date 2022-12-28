СМИ: США помогают ВСУ целиться в места запуска российских БПЛА
Соединенные Штаты помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила газета New York Times.
Авторы статьи отметили, что россияне постоянно перемещают места запусков БПЛА: с футбольных полей до парковок. Указывается, что США помогают Украине в этой части, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и якобы «передавать их России для использования на Украине».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, в ходе спецоперации используется российская техника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Лавров: четыре присоединенные к России территории необходимо полностью освободить
- Президент Сербии Вучич призвал соотечественников в Косово разобрать баррикады
- Читатели Haber 7 поддержали ответ Путина на введение нефтяного потолка цен
- Минэкономразвития оценило снижение российского ВВП
- Зеленский назвал целью конфликта с РФ восстановление целостности Украины
- СМИ: США помогают ВСУ целиться в места запуска российских БПЛА
- Госдеп: США непричастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»
- Экс-советник главы Пентагона заявил, что ЗРК Patriot не поможет Украине победить
- Сенатор предложил конфисковывать имущество критикующих страну россиян
- BNT: в Болгарии приняли меры по обеспечению безопасности журналиста Грозева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru