СМИ: США помогают ВСУ целиться в места запуска российских БПЛА

Авторы статьи отметили, что россияне постоянно перемещают места запусков БПЛА: с футбольных полей до парковок. Указывается, что США помогают Украине в этой части, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и якобы «передавать их России для использования на Украине».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, в ходе спецоперации используется российская техника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

