СМИ: США помогают ВСУ целиться в места запуска российских БПЛА

Соединенные Штаты помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила газета New York Times.

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Авторы статьи отметили, что россияне постоянно перемещают места запусков БПЛА: с футбольных полей до парковок. Указывается, что США помогают Украине в этой части, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и якобы «передавать их России для использования на Украине».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, в ходе спецоперации используется российская техника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаБеспилотники
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