Небензя назвал надуманными обвинения в использовании иранских дронов
Обвинения в том, что Москва использует на Украине беспилотные летательные аппараты иранского производства, носят надуманный характер, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
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По его словам, эта тема «не имеет никакого отношения» к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, но ее активно «пытаются раскрутить западные коллеги».
«Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения. Несмотря на это США и ЕС считают возможным на основании своих измышлений пытаться безосновательно вовлечь в этот сюжет Секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц», — отметил дипломат.
Ранее в МИД России заявили, что обвинения в адрес Ирана в том, что страна якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты для использования на Украине, безосновательны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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