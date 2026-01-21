СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана

Россия получила от США черновик мирного плана по Украине, который был согласнован американцами с Евросоюзом и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.

Уиткофф: Украина преуменьшает прогресс на переговорах

Источники агентства утверждают, что глава РФПИ Кирил Дмитриев передал документ президенту РФ Владимиру Путину в начале января.

Отмечается, что черновик был передан неофициально, чтобы российский лидер смог внести изменения в преддверии ожидаемого визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа запланирована на 22 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
