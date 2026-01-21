СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана
Россия получила от США черновик мирного плана по Украине, который был согласнован американцами с Евросоюзом и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что глава РФПИ Кирил Дмитриев передал документ президенту РФ Владимиру Путину в начале января.
Отмечается, что черновик был передан неофициально, чтобы российский лидер смог внести изменения в преддверии ожидаемого визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа запланирована на 22 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Повышение тарифов за безлимитный интернет не нарушает закон
- Реестр курьеров обяжет знать не только ПДД, но и сохранять качество товаров
- СМИ: США передали России согласованный с ЕС и Украиной черновик мирного плана
- В Испании призвали создать «коалицию желающих» для обороны Европы
- СМИ: По подозрению в хищении задержаны два замглавы Минтранса Кубани
- Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова получил пожизненный срок
- Прогулка или сон: Россиянам рассказали, когда делать перерыв в работе
- Педагоги возмутились из-за совета депутатов учителям «больше работать»
- Суд арестовал связанное с партией Тимошенко «Батькивщина» имущество
- Уиткофф: Украина преуменьшает прогресс на переговорах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru