СМИ: США опасаются санкций против РФ из-за возможного роста цен на нефть

Отмечается, что американская администрация опасается, что санкции против России за поставки нефти танкерами вызовут рост цен на энергоносители. Это недопустимо в период избирательной кампании Байдена, утверждает издание.

«Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США», - говорится в статье.

Ранее стало известно, что доля США в импорте сжиженного природного газа в Европу сократилась до 14%. Это стало минимальным показателем с августа 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».

