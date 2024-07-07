СМИ: США опасаются санкций против РФ из-за возможного роста цен на нефть

Администрация президента США Джо Байдена опасается вводить санкции против России за якобы использование нефтяных танкеров для обхода ограничений. Об этом пишет газета The New York Times.

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Отмечается, что американская администрация опасается, что санкции против России за поставки нефти танкерами вызовут рост цен на энергоносители. Это недопустимо в период избирательной кампании Байдена, утверждает издание.

«Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США», - говорится в статье.

Ранее стало известно, что доля США в импорте сжиженного природного газа в Европу сократилась до 14%. Это стало минимальным показателем с августа 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьСанкции Против РоссииСША

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