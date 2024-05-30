СМИ: США обсуждают возможность разрешить Украине наносить удары вглубь России

По данным издания, этот вопрос остается «на рассмотрении», окончательное решение по нему пока не принято.

Politico пишет, что президент США Джо Байден и его команда обеспокоены способностью украинских военных отражать атаки России, в частности, продвижение российских сил в Харьковской области. В свою очередь, Киев считает, что действующие со стороны Вашингтона ограничения «существенно» снижают эффективность поддержки партнеров.

Ранее ряд западных политиков выступили за предоставление Украине права наносить удары по территории России. В частности, идею использования Киевом западного оружия для атак в РФ поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина может сама решать, по каким целям наносить удары британским оружием, пишет Ura.ru.

