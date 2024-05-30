СМИ: США обсуждают возможность разрешить Украине наносить удары вглубь России

Власти США обсуждают возможность разрешить Киеву наносить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источник.

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По данным издания, этот вопрос остается «на рассмотрении», окончательное решение по нему пока не принято.

Politico пишет, что президент США Джо Байден и его команда обеспокоены способностью украинских военных отражать атаки России, в частности, продвижение российских сил в Харьковской области. В свою очередь, Киев считает, что действующие со стороны Вашингтона ограничения «существенно» снижают эффективность поддержки партнеров.

Ранее ряд западных политиков выступили за предоставление Украине права наносить удары по территории России. В частности, идею использования Киевом западного оружия для атак в РФ поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина может сама решать, по каким целям наносить удары британским оружием, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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