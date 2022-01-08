СМИ: США обеспокоены эффектом бумеранга из-за потенциальных антироссийских санкций
США опасаются, что глобальные санкции, о возможном введении которых упоминал в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома Джо Байден в связи с ситуацией на Украине, произведут эффект бумеранга и ударят по экономике Соединенных Штатов и других стран, пишет CNN.
Так, речь идет о рестрикциях в отношении «Газпрома» и Центробанка России. Авторы минимум двух исследований утверждают, что ограничительные меры против России в данном случае могут спровоцировать рост цен на газ или создать сложности торговле и инвестированию в европейских странах, сообщает РИА Новости.
Такие негативные последствия «могут бумерангом вернуться в США в год выборов», приводит цитату западных журналистов RT.
Новый пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2» сенат США намерен обсудить до середины января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 568 / сут.
Умерли
315 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 449 / сут.
- Путин поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем
- СМИ: США обеспокоены эффектом бумеранга из-за потенциальных антироссийских санкций
- Тарифы на ЖКХ в Казахстане не повысят до начала лета
- Путин поддержал идею Токаева провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ
- В России за сутки выявили 16 568 новых случаев COVID-19
- Загорелся российский самолет в Китае
- Володин: Создание госаптек поможет контролировать цены на лекарства
- Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане
- СМИ: СК возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского под Курганом
- Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru