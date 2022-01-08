СМИ: США обеспокоены эффектом бумеранга из-за потенциальных антироссийских санкций

США опасаются, что глобальные санкции, о возможном введении которых упоминал в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным глава Белого дома Джо Байден в связи с ситуацией на Украине, произведут эффект бумеранга и ударят по экономике Соединенных Штатов и других стран, пишет CNN.

Плохая привычка. В России посмеялись над угрозами закрыть «Северный поток-2»

Так, речь идет о рестрикциях в отношении «Газпрома» и Центробанка России. Авторы минимум двух исследований утверждают, что ограничительные меры против России в данном случае могут спровоцировать рост цен на газ или создать сложности торговле и инвестированию в европейских странах, сообщает РИА Новости.

Такие негативные последствия «могут бумерангом вернуться в США в год выборов», приводит цитату западных журналистов RT.

Новый пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2» сенат США намерен обсудить до середины января.

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