Медведев призвал ограничить публичность антироссийски настроенных артистов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что гражданам, уехавшим из страны и высказывавшимся против России, не следует предоставлять публичные площадки для выступлений. Такое мнение он высказал на встрече с писателями и поэтами, создающими произведения о спецоперации.

Медведев отметил, что не имеет в виду всех покинувших страну, но подчеркнул: если человек занял четкую антироссийскую и антипатриотическую позицию, ему не должно быть места на сценах и в залах.