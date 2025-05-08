Медведев призвал ограничить публичность антироссийски настроенных артистов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что гражданам, уехавшим из страны и высказывавшимся против России, не следует предоставлять публичные площадки для выступлений. Такое мнение он высказал на встрече с писателями и поэтами, создающими произведения о спецоперации.

Медведев отметил, что не имеет в виду всех покинувших страну, но подчеркнул: если человек занял четкую антироссийскую и антипатриотическую позицию, ему не должно быть места на сценах и в залах.

Медведев призвал антироссийски настроенных писателей уехать из страны

По его словам, государство и партия должны учитывать этот подход при принятии решений.

Он также отметил, что тем, кто не совершил преступления, никто не мешает вернуться в Россию и спокойно жить. При этом, добавил политик, рассчитывать на содействие государства и партийных структур им не стоит, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:КультураДмитрий Медведев

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