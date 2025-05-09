Смерч с градом обрушился на Оренбургскую область

Песков: в рамках переговоров по Украине следует учитывать национальные интересы РФ Американские компании могут стать покупателями российского газа, чтобы затем отправлять его в Европу Эксперт: у Пакистана нет достаточного запаса оружия и гарантированной поддержки США Режиссер Оливер Стоун рассматривает возможность съемок исторического фильма в Москве