Смерч с градом обрушился на Оренбургскую область

Сильный смерч с градом накрыл совхоз Тобольский в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Смерчи прошли в сочинском Адлере

Из-за стихии погибло много коров. По словам очевидцев, смерч прошёл по краю посёлка, задев коровники. После этого посыпался огромный град.

Большинство бурёнок погибло, нескольких пришлось пустить на убой. В населенном пункте подсчитывают ущерб.

Ранее синоптик развеял страшилки о летних торнадо в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Стоп-кадр
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