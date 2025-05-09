Смерч с градом обрушился на Оренбургскую область
9 мая 202501:01
Сильный смерч с градом накрыл совхоз Тобольский в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Из-за стихии погибло много коров. По словам очевидцев, смерч прошёл по краю посёлка, задев коровники. После этого посыпался огромный град.
Большинство бурёнок погибло, нескольких пришлось пустить на убой. В населенном пункте подсчитывают ущерб.
Ранее синоптик развеял страшилки о летних торнадо в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru