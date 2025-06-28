СМИ: США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане

США не использовали противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) для атаки по иранскому ядерному объекту в Исфахане, поскольку он находится очень глубоко под землей. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Отмечается, что подобный удар мог быть неэффективным. В материале сказано, что атака на объект в Исфахане осуществлялась только крылатыми ракетами Tomahawk.

В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо. Так Вашингтон вступил в обострившийся ирано-израильский конфликт.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США отклонили резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа по ударам в Иране.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаРакетный УдарАтакаСШАИран

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