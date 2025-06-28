СМИ: США не применяли противобункерные бомбы в Исфахане

Отмечается, что подобный удар мог быть неэффективным. В материале сказано, что атака на объект в Исфахане осуществлялась только крылатыми ракетами Tomahawk.

В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо. Так Вашингтон вступил в обострившийся ирано-израильский конфликт.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США отклонили резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа по ударам в Иране.

