Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду

Он отметил, что автономная территория Дании необходима Америке, чтобы устранить угрозы национальной безопасности. Он добавил, что это вопрос международной стабильности.

По версии Трампа, США тратят от $200 до $250 млрд ежегодно на поддержку Канады. Он посчитал это распределение денег несправедливым и добавил, что у северного соседа есть только один вариант для хорошего будущего — стать 51-м штатом.

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, напоминает НСН.

