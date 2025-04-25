Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду
Предложения Трампа о покупке Гренландии и присоединении к себе Канады вовсе не были шуточными. Об этом заявил сам президент США в интервью журналу Time.
Он отметил, что автономная территория Дании необходима Америке, чтобы устранить угрозы национальной безопасности. Он добавил, что это вопрос международной стабильности.
По версии Трампа, США тратят от $200 до $250 млрд ежегодно на поддержку Канады. Он посчитал это распределение денег несправедливым и добавил, что у северного соседа есть только один вариант для хорошего будущего — стать 51-м штатом.
Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Парад странных людей»: В госдуме призвали изменить шоу «Давай поженимся»
- Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду
- Эксперт посоветовал россиянам не ждать недорогой ипотеки
- ВЦИОМ: Деятельность Владимира Путина одобрили 77% россиян
- В школах шести регионов России введут оценки за поведение в качестве эксперимента
- В Госдуме предложили запретить курьерам на СИМ ездить быстрее 10 км/ч
- Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле
- Осуждённый за взятки экс-замначальника ИК № 37 погиб в зоне СВО
- Число рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет с 18 до 34
- Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru