Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду

Предложения Трампа о покупке Гренландии и присоединении к себе Канады вовсе не были шуточными. Об этом заявил сам президент США в интервью журналу Time.

Трамп заявил, что Россия не претендует на всю украинскую территорию

Он отметил, что автономная территория Дании необходима Америке, чтобы устранить угрозы национальной безопасности. Он добавил, что это вопрос международной стабильности.

По версии Трампа, США тратят от $200 до $250 млрд ежегодно на поддержку Канады. Он посчитал это распределение денег несправедливым и добавил, что у северного соседа есть только один вариант для хорошего будущего — стать 51-м штатом.

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, напоминает НСН.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГренландияКанадаСШАДональд Трамп

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