СМИ: США направят на Ближний Восток дополнительные истребители
Соединенные Штаты направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Согласно данным, США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, которые состоят из самолетов F-15E, F-16 и A-10 Thunderbolt II. Отмечается, что Вашингтон также решил продлить сроки пребывания уже находящихся на Ближнем Востоке авиационных подразделений, чтобы нарастить общее число истребителей и штурмовиков в регионе.
Издание напомнило, что в апреле американские F-15E и F-16 помогли Израилю отразить массированную атаку беспилотников и ракет, сбив порядка 80 дронов.
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, передает «Радиоточка НСН».
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