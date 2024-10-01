СМИ: США направят на Ближний Восток дополнительные истребители

Согласно данным, США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, которые состоят из самолетов F-15E, F-16 и A-10 Thunderbolt II. Отмечается, что Вашингтон также решил продлить сроки пребывания уже находящихся на Ближнем Востоке авиационных подразделений, чтобы нарастить общее число истребителей и штурмовиков в регионе.

Издание напомнило, что в апреле американские F-15E и F-16 помогли Израилю отразить массированную атаку беспилотников и ракет, сбив порядка 80 дронов.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что если страны Ближнего Востока объединятся в борьбе против Израиля, а за еврейское государство вступятся США, тогда начнется страшная война, передает «Радиоточка НСН».

