Асад под прицелом: В конфликт Израиля и «Хезболлы» втянут Йемен и Иран

По его словам, израильской стороне удалось раскоординировать ряды «Хезболлы», тем самым минимизировав потери своих солдат.



«Израильтяне десятки лет сидели уже в Ливане, для них это проторенная дорожка уже. У Израиля неплохая авиация. Удары здесь будут наноситься дистанционно и с тяжелой артиллерии, и все это выносится. Израильтяне не будут идти напролом. Здесь, в первую очередь, технические средства будут использоваться, чтобы минимизировать потери. Они уже минимизировали, начав с уничтожения руководства противника. Это, на самом деле, хрестоматия, хрестоматийные вещи, с которыми, в общем-то, конфликт начинается. Они это осуществили, тем самым спасли очень много жизней своих солдат и облегчили их продвижение. Раскоординация в рядах «Хезболлы» возникла, несмотря на то, что это военизированная структура, которая всегда находится в боевой готовности и постоянно тренируется», - отметил эксперт.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября предупреждал, что после гибели лидера «Хезболлы» в результате операции Израиля риск крупной войны на Ближнем Востоке высок. Он заявлял, что малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв, что неизбежно повлечет такую же гуманитарную катастрофу, как в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

