Асад под прицелом: В конфликт Израиля и «Хезболлы» втянут Йемен и Иран
Йемен и Иран должны будут как-то отреагировать на «операцию» Израиля, в случае ее удачи в Сирии может вспыхнуть гражданская война, сказал НСН Сергей Балмасов.
Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничном районе на юге Ливана может зайти гораздо дальше, предположил в беседе с НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Израиль начал «ограниченную наземную операцию» на юге Ливана после нескольких недель интенсивных ракетных ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла». ВС Ливана и Временные силы ООН покинули позиции в приграничных с Израилем областях, передав их «Хезболле». Балмасов выразил мнение, что Йемен и Иран могут прийти на помощь «Хезболле», а в случае удачи израильской операции в Сирии может вспыхнуть гражданская война.
«Йемен, конечно, слишком далеко. Безусловно, есть определенные технические возможности, но их не так много, чтобы устроить серьезный массовый пуск. Иран, может быть, готовится. Не отреагировать они не могут. Вопрос: как они будут реагировать. Если Израилю даже частично удастся выполнить свой план в Ливане, то это может привести к резкому снижению влияния «Хезболлы», без которой последние годы формирование власти и управление было фактически невозможным. Если будет удача, то здесь на очереди может быть даже президент Сирии Башар Асад, территория Сирии является как раз базой «Хезболлы». Она ему сильно помогла во время гражданской войны. Это может окрылить суннитских противников Асада и с израильской помощью там может вспыхнуть гражданская война. Израильтяне просто не обнародуют свои далеко идущие планы. Я не исключаю, что все может зайти куда дальше, если сейчас все пройдет без серьезных потерь», - сказал собеседник НСН.
По его словам, израильской стороне удалось раскоординировать ряды «Хезболлы», тем самым минимизировав потери своих солдат.
«Израильтяне десятки лет сидели уже в Ливане, для них это проторенная дорожка уже. У Израиля неплохая авиация. Удары здесь будут наноситься дистанционно и с тяжелой артиллерии, и все это выносится. Израильтяне не будут идти напролом. Здесь, в первую очередь, технические средства будут использоваться, чтобы минимизировать потери. Они уже минимизировали, начав с уничтожения руководства противника. Это, на самом деле, хрестоматия, хрестоматийные вещи, с которыми, в общем-то, конфликт начинается. Они это осуществили, тем самым спасли очень много жизней своих солдат и облегчили их продвижение. Раскоординация в рядах «Хезболлы» возникла, несмотря на то, что это военизированная структура, которая всегда находится в боевой готовности и постоянно тренируется», - отметил эксперт.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября предупреждал, что после гибели лидера «Хезболлы» в результате операции Израиля риск крупной войны на Ближнем Востоке высок. Он заявлял, что малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв, что неизбежно повлечет такую же гуманитарную катастрофу, как в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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