СМИ: США начали обучение 50 украинских солдат обращению с гаубицами

Сотрудники ВВС США начали обучать первую группу из 50 украинских военных использовать американские гаубицы, переданные им Пентагоном. Об этом сообщило издание The Hill.

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Ранее стало известно, что гаубицы и снаряды для них доставлены из Соединенных Штатов в Европу.

По данным издания, обучение украинцев продлится неделю на территории «неназванной страны» в Европе. Также ожидается, что обученные военнослужащие поделятся навыками со своими сослуживцами по возвращению на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВВС США
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