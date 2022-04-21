СМИ: США начали обучение 50 украинских солдат обращению с гаубицами
Сотрудники ВВС США начали обучать первую группу из 50 украинских военных использовать американские гаубицы, переданные им Пентагоном. Об этом сообщило издание The Hill.
Ранее стало известно, что гаубицы и снаряды для них доставлены из Соединенных Штатов в Европу.
По данным издания, обучение украинцев продлится неделю на территории «неназванной страны» в Европе. Также ожидается, что обученные военнослужащие поделятся навыками со своими сослуживцами по возвращению на Украину.
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