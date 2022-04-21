СМИ: США начали обучение 50 украинских солдат обращению с гаубицами

Ранее стало известно, что гаубицы и снаряды для них доставлены из Соединенных Штатов в Европу.

По данным издания, обучение украинцев продлится неделю на территории «неназванной страны» в Европе. Также ожидается, что обученные военнослужащие поделятся навыками со своими сослуживцами по возвращению на Украину.

