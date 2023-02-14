СМИ: США могут вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с Россией
На фоне тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) США могут открыто вмешаться в конфликт и инициировать переговоры с Россией. Такое мнение выразил обозреватель Фэй Сюэ в статье для Global Times.
Он отметил, что, несмотря на сильную поддержку США и НАТО, Киев не может получить преимущество на поле боя. По словам Фэй Сюэ, без усиления вмешательства со стороны Белого дома украинские военные, скорее всего, потерпят поражение.
Ранее член бундестага Амира Мухаммад Али заявила, что власти Германии должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт между Россией и Украиной и начать мирные переговоры, а не усиливать противостояние, снабжая Киев новым оружием. По ее словам, военная помощь Украине не поспособствовала окончанию боевых действий, сообщает НСН.
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