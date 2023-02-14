Небензя рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Москвой

Глава Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только когда Запад его заставит, сообщает RT со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Небензя: Россия сделает так, чтобы с Украины больше никогда не исходила угроза

По его словам, украинский президент подписал указ, запрещающий переговоры с российским лидером, и этот документ еще действует.

Постпред отметил, что и особенных усилий со стороны Киева, направленных на старт переговоров, также нет.

«Те, кто может их заставить пойти на серьезные переговоры, – это люди, которые живут в США и где-нибудь в Европе, на одном из островов за Ла-Маншем», – отметил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что поставляемые Украине танки западных стран на поле боя «погоды не сделают».

Он также заявил, что основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВасилий Небензя
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