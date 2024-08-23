США передадут Украине ракеты для систем ПВО и противодроное оборудование

Помимо этого, пакет военной помощь будет включать в себя боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки.

Последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине в начале августа, когда был анонсирован пакет на сумму 125 миллионов долларов. Согласно информации Пентагона, в этот пакет вошли ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, многоцелевые радары, ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4, а также другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».