США передадут Украине ракеты для систем ПВО и противодроное оборудование

Президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским детали нового пакета военной помощи, сообщил Белый дом.

Он отметил, что в рамках этого пакета Киеву будут предоставлены ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры. Также предусмотрены средства для борьбы с дронами и противотанковые ракеты.

США предоставят Украине дополнительную военную помощь

Помимо этого, пакет военной помощь будет включать в себя боеприпасы для защиты солдат на передовой и мобильные ракетные установки.

Последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине в начале августа, когда был анонсирован пакет на сумму 125 миллионов долларов. Согласно информации Пентагона, в этот пакет вошли ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, многоцелевые радары, ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4, а также другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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