СМИ: США могут отправить Украине ракеты ATACMS этой осенью
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS осенью текущего года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Собеседники издания утверждают, что американские власти «по-другому смотрят на данные поставки» и ATACMS «должны усилить контрнаступление Украины», однако необходимо решение главы Белого дома.
Источники добавили, что в случае одобрения США передадут Украине ограниченное количество ракет, чтобы избежать истощения запасов Пентагона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Киеву ракеты ATACMS «для усиления дальнобойных возможностей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru