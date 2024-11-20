СМИ: США могли разрешить дальнобойные удары по РФ ракетами Storm Shadow

Отмечается, что такое разрешение было необходимо в силу того, что в ракетах используются американские технологии.

Издание указало на изменение осторожной риторики премьер-министра Великобритании Кира Стармера по данной теме после того, как было объявлено о разрешении Украине использовать ракеты ATACMS. В частности, политик отметил, что использование Киевом Storm Shadow - лишь вопрос времени.

«Мы должны гарантировать, что Украина будет иметь то, что ей нужно, пока это необходимо для победы», — цитирует Стармера газета.

Ранее французская газета Le Figaro написала о том, что Франция и Великобритания дали Украине разрешение на удары по территории России ракетами SCALP и Storm Shadow, однако позже удалила эту информацию из своей статьи, сообщает RT.

